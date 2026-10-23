Jordania rebaja a seis los muertos y eleva a 28 los heridos en tiroteo durante un funeral

"Al menos seis personas murieron y otras 28 resultaron heridas, hasta el momento, como resultado del acto criminal ocurrido durante un funeral en la provincia de Al Karak", dijo la Dirección de Seguridad Pública jordana en un comunicado, después de que la televisión Al Mamlaka cifrara en siete el número de fallecidos.

La nota añadió que el ataque fue "perpetrado por individuos desconocidos", a los que no vinculó a ninguna organización, pese a que medios jordanos que citaron fuentes de la investigación del caso afirmaron que los asaltantes eran takfiríes, como se denomina a los musulmanes radicales que acusan a otros de apostasía.

La Seguridad Pública agregó que "las investigaciones avanzan con rapidez" y que las autoridades difundirán toda la información una vez esté disponible.

Varios altos cargos del Gobierno jordano se han desplazado hacia Al Karak tras este incidente, que ha despertado una oleada de condenas en el país árabe, y están previstas ruedas de prensa de funcionarios del Ministerio de Interior para esclarecer las circunstancias del incidente.

Anteriormente, la Dirección de Seguridad Pública jordana indicó que sigue buscando a los autores del ataque en la iglesia de Hamud, donde al menos dos hombres salieron de un vehículo armados y comenzaron a disparar a los congregados durante cinco minutos seguidos, según testigos citados por Al Mamlaka.

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La cadena afirmó que entre 150 y 200 personas se encontraban en las inmediaciones de la iglesia en el momento del ataque.

Estos sucesos no son habituales en Jordania, que cuenta con una población de alrededor de 11,5 millones de personas, la gran mayoría musulmanes, mientras que aproximadamente el 3 % son cristianos.

Las autoridades de la monarquía hachemita presentan al país árabe como un ejemplo de convivencia entre comunidades religiosas.

Sin embargo, se han producido algunos incidentes relacionados con tiroteos en los últimos años, mientras que las fuerzas de seguridad realizan a menudo operaciones contra el contrabando de drogas y de armas procedentes de países vecinos.