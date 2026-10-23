Kim Jong-un llama a fortalecer el Ejército de Corea del Norte en medio de tensión con Seúl

"La fortaleza de nuestro ejército se multiplicará de forma incomparable" si todas las unidades del Ejército norcoreano "se depuran ideológicamente, alcanzan la élite militar y técnica y son intachables en su disciplina reglamentaria", afirmó Kim en un discurso durante la 3.ª Conferencia de Comandantes de Compañía del Ejército norcoreano, según KCNA.

La reunión militar, la primera de alcance nacional tras el IX Congreso del Partido celebrado el pasado febrero, se celebró entre los pasados jueves y viernes, ante la presencia de miles de uniformados en un masivo auditorio y con Kim como figura central, de acuerdo con imágenes publicadas por KCNA.

El ministro de Defensa norcoreano, Kim Song-gi, elogió por su parte el papel del Ejército en los últimos siete años y reconoció, sin precisarlos, "problemas que deben superarse".

La reunión tuvo lugar en medio de un aumento de las tensiones entre Seúl y Pionyang por la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ), que hirieron a tres soldados surcoreanos.

Seúl afirma que los explosivos eran minas antipersonales norcoreanas y responsabilizó a Pionyang del incidente, mientras que el Norte rechazó las acusaciones y denunció que las autoridades surcoreanas habían falseado los hechos.

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Corea del Norte reinstalará "en cuestión de días" los altavoces de propaganda contra Corea del Sur en la frontera, según afirmó esta semana Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano.