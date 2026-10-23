Koch: No esperen para darse cuenta de que sus semejantes son sus compañeros de tripulación

Así lo manifestó durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que Koch, una de las tripulantes de la misión Artemis II de la NASA que en abril hizo historia al orbitar la Luna, ha recibido en la categoría de la Concordia.

Koch señaló que aceptó el "privilegio" de ser una de las cuatro tripulantes de esta misión consciente de su "carácter universal".

"Las repercusiones de los vuelos espaciales tripulados van mucho más allá de las fronteras del país que lanza el cohete. Cuando esas personas abandonan nuestro planeta, el mundo las lleva en sus corazones. Y eso conlleva una responsabilidad", subrayó.

En un discurso en el que recordó el fallecimiento en 2003 de los tripulantes del transbordador espacial Columbia, cuyos astronautas eran sus "héroes", rememoró que cuando los integrantes del Artemis II definieron sus valores fundamentales se adoptó el lema 'Una misión de todos y para todos'.

Desde la nave Orion, a unos 400.000 kilómetros y cuando la Luna se hacía cada vez más pequeña a través de la ventana de la cápsula, dijo que hizo una videollamada con su marido en la que este le transmitió que en la Tierra "la gente se estaba uniendo, sin importar de dónde procedía, sus ideas políticas, su educación o sus recursos económicos" y que estaban "marcando la diferencia".

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"Me sequé las lágrimas y dije: 'Eso es lo que siempre hemos querido'", manifestó tras expresar el deseo de que "el mundo entero" acepte con ella el Princesa de la Concordia por haber acogido la misión en "sus corazones y haber permitido que los uniese".

La astronauta aseguró que, de alguna manera, la Tierra, permitió "evolucionar a una especie capaz de elegirse mutuamente". "Prueba de ello fue la reacción que despertó una misión que terminó siendo un experimento humano", declaró.

En este sentido, Koch añadió que "hizo falta enviar a personas alrededor de la Luna para que el amor triunfara".

"El cometido que les pongo con este premio es el siguiente. Hay que ponerlo en práctica todos los días. No hace faltar esperar a la próxima misión lunar para reconocer que todos los seres humanos somos compañeros de tripulación. Artemis no tiene por qué ser una anomalía en un mundo que, por lo demás, parece haberse vuelvo loco", recalcó.

La astronauta pidió a los ciudadanos que elijan el mundo en el que quieren vivir "en cada interacción, en cada calle", y que elijan "vivir sabiendo que la verdadera plenitud está en dar, no en recibir".