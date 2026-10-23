La amenaza de un nuevo fin de semana de caos por las protestas planea sobre Francia

El clima de tensión extremo puede alcanzar su máxima expresión en Orleans, la burguesa ciudad de las orillas del Loira donde la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) tiene previsto un congreso para lanzar la candidatura al Elíseo de su líder, Marine Le Pen.

Un congreso que se calcula que lleve hasta esta ciudad a 130 kilómetros al sur de París a unos 30.000 militantes antifascistas dispuestos a aguar la fiesta a la favorita de los sondeos, que cuenta con ser aclamada por los 10.000 militantes a los que ha dado cita.

Las autoridades temen que unos 3.000 individuos violentos se mezclen entre los manifestantes y provoquen actos violentos, sobre todo el domingo, cuando la Prefectura ha negado la autorización a la manifestación convocada contra el gran mitin de Le Pen.

Solo permite la programada para el sábado, en la que está previsto que participen líderes políticos, como el socialista Olivier Faure, el alcalde de Saint-Denis, Bally Bakayoko, de la izquierda radical, convertido en icono de las protestas contra el Gobierno, pero también sindicales, como la secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet.

Esa protesta contra el partido 'lepenista' no podrá, sin embargo, atravesar el centro de la ciudad, para evitar posibles disturbios, después de los llamamientos detectados a través de las redes sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, que viajó este viernes por la tarde a Orleans, anunció desde allí el despliegue de 3.000 agentes en una ciudad de 115.000 habitantes, que tratarán de que no se produzcan fricciones entre los militantes antifascistas, agrupados en el norte, con el congreso del RN, que se desarrollará en el sur.

"Nos parece normal que el Congreso de un partido pueda desarrollarse. En Orleans se juega la campaña política que se avecina", aseguró en referencia a las presidenciales de abril-mayo próximos.

Nuñez, que el pasado lunes presentó su dimisión, no aceptada por el presidente Emmanuel Macron, tras haber admitido que subestimó la amplitud de las protestas del fin de semana, señaló que con el despliegue anunciado ahora, que incluye también vehículos blindados y helicópteros, "todo debería ir bien".

El titular de Interior está en el centro de las críticas en los últimos días, tanto de la izquierda, que le reprocha la dureza policial, como de la derecha, que considera que no ha sabido impedir que el vandalismo se apoderara del centro de varias ciudades.

Para evitar que se repita este fin de semana, Nuñez anunció el despliegue de 70.000 agentes en todo el país, incluidas las brigadas más especializadas de policías y gendarmes.

"Seremos implacables con los saqueadores y los alborotadores. Las instrucciones que he dado son que se actúe con la máxima firmeza", señaló Nuñez, que anunció que habrá fuerzas del Ejército desplegadas para proteger edificios públicos y liberar así de esas funciones a policías para el control de las manifestaciones violentas.

La alerta en el Ejecutivo es máxima tras haber detectado "numerosos llamamientos" desde la "extrema izquierda radical" en las redes sociales para "cometer actos de violencia", aprovechando las manifestaciones sindicales, estudiantiles y de los 'chalecos amarillos' convocadas.

Solo han sido autorizadas las convocadas por los sindicatos y en algunos casos conducidas por itinerarios "menos expuestos", en palabras de Nuñez, evitando los centros urbanos, para tratar de impedir que se repitan los actos del pasado fin de semana, cuando hasta 3.000 comercios de todo el país sufrieron daños.

"Permitir que se celebre una manifestación en un lugar donde hay muchos comercios, teniendo en cuenta lo que ocurrió la semana pasada, para muchos prefectos, y con razón, no es posible", dijo el ministro.

En el terreno político, Macron trató de tomar la iniciativa y, por vez primera desde que hace tres semanas comenzó la crisis con las protestas en los institutos, recibió en el Elíseo a las organizaciones estudiantiles, a quienes hizo algunas concesiones, que no sirvieron para que desconvocaran sus movilizaciones.