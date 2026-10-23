La bolsa de São Paulo pierde un 0,17 % semanal en la recta final de las elecciones

El Ibovespa, índice de referencia del parqué, terminó la sesión diaria en los 205.082 puntos, después de subir un 0,47 % este viernes.

El mercado sigue de cerca la ajustada disputa electoral entre el candidato Flávio Bolsonaro y el presidente y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, favorito del mercado por tener una agenda económica liberal, ganó la primera vuelta presidencial con el 47 % de los votos frente al 45 % alcanzado por Lula, de tendencia progresista, y los últimos sondeos electorales sitúan a ambos candidatos en empate técnico.

En la sesión bursátil, la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, subió un 1,4 %, mientras que el gigante minero Vale avanzó un 0,6 %.

Los papeles que más ascendieron fueron los de la siderúrgica CSN (+12 %) y los de las tiendas Casas Bahia (+7,5 %).

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Del otro lado, las mayores caídas fueron para la energética Vibra (-2,8 %) y la tecnológica WEG (-2,6 %).

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,9 % frente al dólar, que terminó cotizado a 4,992 reales para la compra y 4,993 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 45.500 millones de reales (unos 9.100 millones de dólares), en más de 5,6 millones de operaciones, según los resultados al cierre de la sesión.