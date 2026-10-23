La borrasca Austen provoca cortes eléctricos en Francia, el Reino Unido e Irlanda

Nombrada por los servicios meteorológicos británicos, es la primera borrasca de la temporada que afecta a esta zona de Europa.

Francia es uno de los países más afectados, con alrededor de 160.000 hogares sin electricidad y el norte y noroeste del país en alerta naranja (la segunda más elevada) debido a vientos de hasta 140 kilómetros por hora en puntos de la costa.

Los cortes de luz afectan sobre todo a la región de Bretaña (128.000 hogares sin electricidad), pero también a la de Países del Loira (19.000) y la de Normandía (14.000).

El tráfico marítimo entre Francia e Inglaterra experimentó, además, perturbaciones, al igual que el ferroviario en el norte y en la Bretaña.

En total, para la jornada de este viernes, el servicio meteorológico Météo-France mantiene a 23 departamentos (de los cerca de cien que tiene la Francia metropolitana) en alerta naranja.

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Cerca de 7.000 hogares en los condados de Cornualles y Devon, en el suroeste de Inglaterra, estuvieron este viernes sin suministro eléctrico, mientras que los vuelos en el principal aeropuerto de esta zona fueron cancelados.

La borrasca, con intensas lluvias y rachas de viento, entró la pasada noche en el suroeste inglés y viaja hacia el mar del Norte.

La compañía ferroviaria Great Western Railway (GWR) limitó la velocidad en los trenes que cubren las rutas entre Devon y Cornualles.

Y las escuelas de las zonas afectadas decidieron cerrar o retrasaron el comienzo de las clases mientras pasa la borrasca. al tiempo que las autoridades pidieron a la población postergar desplazamientos no esenciales y residentes en el suroeste inglés informaron de caída de árboles.

La alerta por vientos se dirigió también a millones de hogares en Gales, centro y noroeste de Inglaterra a partir de las 09:00 GMT de este viernes.

En Irlanda, la situación es similar: Austen provocó lluvias intensas, inundaciones puntuales y cortes de electricidad en el sur, aunque sin causar daños significativos.

La Oficina Meteorológica Irlandesa (Met Éireann) pasó de alerta naranja a amarilla en varias zonas como señal de que remite la situación.

El temporal provocó en Irlanda acumulaciones de lluvia de entre 25 y 40 litros por metro cuadrado en el sur del país, además de fuertes rachas de viento, así como cortes eléctricos de 3.000 hogares, explotaciones agrícolas y negocios del sur y sureste de la isla.

El temporal tocó ligeramente el norte España y provocó olas de hasta 8 metros en el litoral norte, además de vientos de más de 100 kilómetros por hora.

Según la Agencia Estatal española de Meteorología (Aemet), el efecto de la borrasca será menor que en las islas británicas y el norte de Europa, aunque en el norte peninsular se activaron avisos naranjas por riesgo importante de oleaje.