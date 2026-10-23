La economía dominicana crece un 4,6 % hasta septiembre y prevé cerrar 2026 con un 4,5 %

Para el acumulado de este 2026 el funcionario señaló que las proyecciones apuntan a una expansión del 4,5 % del producto interno bruto (PIB) dominicano, "uno de los crecimientos más altos de América Latina", dijo el funcionario.

Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), divulgadas la semana pasada, la economía de República Dominicana crecerá 4,6 % este año, bajará levemente al 4,4 % en 2027 y volverá al 4,6 % en 2028.

Durante el acto conmemorativo del 79 aniversario del banco emisor, Valdez Albizu indicó que la actividad económica registró un crecimiento interanual del 5,6 % en septiembre, mientras que la inflación se situó en el 5,12 %, luego de alcanzar un máximo de 5,67 % en junio.

Entre los sectores que impulsaron el crecimiento económico entre enero y septiembre destacaron la construcción, con un 8,2 %; la explotación de minas y canteras (5,2 %); la manufactura local (3,4 %), y las zonas francas (2,8 %).

Las actividades de servicios crecieron en conjunto un 4,6 %, principalmente por el desempeño del sector financiero, que avanzó un 7,8 %, y hoteles, bares y restaurantes que crecieron 5,6 %.

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En el sector externo, las exportaciones sumaron 13.200 millones de dólares entre enero y septiembre, los ingresos turísticos alcanzaron los 9.700 millones de dólares y las remesas superaron los 9.400 millones.

La inversión extranjera directa ascendió a unos 4.500 millones de dólares y las reservas internacionales superaron los 15.200 millones.

Para el cierre de 2026, el Banco Central prevé que las remesas alcancen los 12.600 millones de dólares, las exportaciones superen los 17.200 millones y los ingresos por turismo sean de unos 12.200 millones.