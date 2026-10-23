La escasez amenaza los servicios básicos en ciudad asediada de Yemen, denuncia la OMS

"Los hospitales de la provincia yemení de Taiz luchan por mantener los servicios vitales en medio de una escasez crítica de combustible, oxígeno, medicinas y suministros médicos", señaló la OMS en un comunicado, en el que advirtió de que se necesitan medidas urgentes para mantener la atención a miles de pacientes.

Solo en la ciudad de Taiz, 42 centros de salud informan de una grave escasez, lo que pone en riesgo los servicios de cirugía de urgencia, cuidados intensivos, diálisis y atención materna y neonatal, indicó la organización, que apuntó que los hospitales y ambulancias requieren más de 156.000 litros de combustible cada mes para operar.

La crisis se produce en un momento en el que más de 256.000 personas han sido desplazadas en todo el Yemen entre el 1 de agosto y el 19 de octubre, siendo Taiz una de las principales zonas tanto de origen como de destino de estos movimientos, señaló la OMS.

La escasez de combustible también está interrumpiendo los servicios de bombeo de agua y saneamiento, lo que aumenta el riesgo de cólera y otras enfermedades diarreicas entre los desplazados.

Ante esta situación, la OMS pidió que "se facilite de inmediato un acceso humanitario seguro, sostenido y sin obstáculos a Taiz, a través de todas las rutas disponibles", así como financiación urgente para reponer suministros críticos y mantener los servicios esenciales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ciudad de Taiz se ha enfrentado a nuevas condiciones de asedio desde principios de octubre, cuando los combates entre los hutíes y las tropas alineadas con el Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen provocaron el cierre de carreteras clave, incluida la ruta principal que conecta la urbe con las zonas controladas por el Ejecutivo yemení.