La gobernadora de Nueva York hace campaña con Mamdani en tramo final antes de elecciones

La demócrata moderada destacó, en unas declaraciones al canal CBS, que contó con el apoyo del alcalde del ala socialista del partido, para hacer campaña en el distrito de Brooklyn con su "energía" y "emoción", y sabiendo de que Mamdani obtuvo la victoria gracias a su acogida entre los votantes más jóvenes.

Los líderes demócratas de Nueva York han colaborado previamente en políticas de asequibilidad, como la educación universal para los más pequeños y el impuesto a la segunda vivienda de lujo para no residentes, pero es la primera vez que unen fuerzas en un contexto de campaña.

Hace unos días, Hochul contó en su campaña con otra figura destacada del ala socialista de los demócratas, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, con quien también destacó que tenían el objetivo común de trabajar por las familias ante el alto costo de la vida en el estado.

El rival de la gobernadora es Bruce Blakeman, el líder político del condado de Nassau (Long Island), que cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump y ha centrado su campaña, de manera similar, en la asequibilidad, pero con una propuesta de reducción de impuestos.

Blakeman hizo campaña hoy también en la ciudad de Nueva York, en el distrito de El Bronx, donde afirmó que la presencia de Mamdani junto a Hochul le favorecerá, ya que es un firme oponente de sus políticas progresistas, especialmente en al ámbito migratorio, en el que propone mano dura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la encuesta más reciente de Quinnipiac University, Hochul tiene una amplia ventaja en intención de voto, del 55 %, frente al 41 % de Blakeman.

El periodo de votación anticipada para las elecciones legislativas, incluyendo la carrera a gobernador de Nueva York, comienza en el estado mañana sábado y durará nueve días.