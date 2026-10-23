La ONU, alarmada por la grave situación humanitaria de Taiz, cercada por los hutíes

"Las carreteras de acceso han quedado cortadas, lo que significa que desde el 3 de octubre ha entrado en la ciudad muy poco combustible, alimentos y otros suministros", indicó en rueda de prensa el portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, Jens Laerke.

La producción de agua en la ciudad se ha reducido a aproximadamente la mitad, mientras el coste de este bien básico, transportado en camiones, se ha triplicado, añadió.

La escasez de gas para cocinar está afectando al funcionamiento de las cocinas comunitarias que proporcionan comida caliente a muchas familias, agregó, una situación que retrotrae a la ocurrida en Gaza durante meses de asedio israelí.

Laerke aclaró que aunque las agencias de la ONU no están pudiendo entrar en Taiz, dentro de la ciudad permanecen organizaciones humanitarias que disponen de algunas reservas, y que están distribuyendo en la medida de sus posibilidades.

"Sin embargo, estos recursos tienen una duración limitada, y el tiempo se agota también para ellos", admitió.

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Por parte del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el portavoz Ricardo Pires recordó que en los exámenes realizados este año a 168.000 niños de Taiz, se comprobó que más de 52.000 presentaban malnutrición aguda.

Desde el Programa Mundial de Alimentos (PMA) se agregó que con el asedio más de 800.000 personas han quedado sin acceso a la ayuda alimentaria en Taiz y otras zonas de Yemen.

En esa ciudad, la agencia ha tenido que sustituir la distribución de alimentos por ayuda en efectivo, con la que espera llegar a unas 132.000 personas en cuatro distritos de la ciudad.

En su más reciente informe sobre la situación humanitaria en Yemen, Naciones Unidas pidió el jueves a todas las partes en conflicto que protejan a la población civil y permitan el paso seguro y continuado de la ayuda humanitaria y de los productos esenciales hacia Taiz y a través de la ciudad.