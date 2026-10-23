La ONU condena la escalada de ataques con drones en Sudán, con más de 300 muertos este mes

Los ataques, tanto del ejército de Sudán como de las rivales Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), "alcanzaron bienes e infraestructuras civiles como viviendas, mercados, hospitales y lugares de acogida de desplazados, así como centrales eléctricas y fuentes de agua", denunció el alto comisionado Volker Türk en un comunicado.

"El creciente uso de drones, responsables ya de la mayoría de las muertes de civiles relacionadas con el conflicto en Sudán este año, resulta profundamente inquietante y está provocando un balance aterrador", agregó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.

La oficina que dirige consideró especialmente preocupante la proliferación de ataques con drones en zonas de refugio de desplazados.

"Debe abordarse la continua llegada de armas que alimenta el conflicto e impulsar el fin de las transferencias de armamento que se utiliza en flagrante desprecio de las obligaciones del derecho internacional humanitario", afirmó el alto comisionado austríaco.