La ONU pide a México reforzar la protección de las mujeres trans en la ley de feminicidio

En una comunicación, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas y el experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género, Graeme Reid, reconocieron los esfuerzos del Gobierno mexicano para unificar la legislación sobre feminicidio, aunque formularon recomendaciones para fortalecer la propuesta.

Los especialistas celebraron la inclusión expresa de las mujeres transgénero en la iniciativa, pero recomendaron precisar que el delito de feminicidio comprende a todas las mujeres y niñas, incluidas las trans.

También plantearon que el futuro protocolo nacional de investigación establezca que no es necesario determinar previamente la identidad de género de una víctima para investigar su muerte violenta como un presunto feminicidio.

La comunicación recordó que, en 2025, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó preocupación porque los asesinatos transfóbicos solo estaban específicamente tipificados en Ciudad de México y Nayarit, pero no a nivel nacional.

El grupo de expertos también respaldó que la iniciativa contemple penas agravadas cuando la víctima de feminicidio ejerza el trabajo sexual, al considerar que estas mujeres enfrentan condiciones particulares de violencia y discriminación.

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Sin embargo, recomendaron que las investigaciones examinen posibles situaciones de trata, explotación, coacción y violencia ejercida por clientes o terceros, sin utilizar la actividad de la víctima para minimizar la gravedad del crimen.

Otra de las observaciones apunta a la responsabilidad de las instituciones públicas cuando sus omisiones contribuyan a que no se prevengan actos de violencia feminicida.

En particular, los especialistas pidieron mecanismos para exigir responsabilidades ante fallas en la atención de denuncias previas, la evaluación de riesgos o la aplicación de medidas de protección.

Asimismo, valoraron la propuesta de establecer protocolos uniformes de investigación y crear registros especializados, incluido uno de niñas, niños y adolescentes que hayan quedado huérfanos por feminicidio.

En un comunicado difundido este viernes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó las felicitaciones de los expertos por impulsar una "profunda revisión de la legislación sobre el feminicidio desde una perspectiva de derechos humanos".

La Cancillería también resaltó el reconocimiento internacional a la protección de las mujeres trans y las trabajadoras sexuales, aunque no detalló las recomendaciones adicionales contenidas en la comunicación.

Los especialistas solicitaron al Gobierno mexicano información actualizada sobre el trámite legislativo de la iniciativa y pidieron que sus observaciones fueran transmitidas al Congreso para su consideración.

La propuesta busca armonizar la tipificación, investigación y sanción del feminicidio en todo el territorio mexicano, donde actualmente existen diferencias entre las legislaciones de las entidades federativas.