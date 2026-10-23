La princesa Leonor entrega insignias a los Premios Princesa en solitario por primera vez

La antigua capilla del Hotel de la Reconquista de Oviedo (norte de España) ha sido el escenario, como en cada edición de los premios, de este acto con el que la princesa de Asturias ha dado un paso más en su creciente protagonismo en los galardones que llevan su nombre al recibir en audiencia a los premiados, antes de la ceremonia que se celebrará esta tarde.

En la audiencia, la heredera de la Corona entregó las insignias que acreditan como galardonados en esta edición a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith (Premio Princesa de Asturias de las Artes), al futbolista argentino Leo Messi (de los Deportes) y al escritor británico Julian Barnes (de las Letras).

También al Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026, el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, y a la astronauta estadounidense Christina Koch​​​, galardonada con el Premio de la Concordia.

Kenichi Yoda, del estudio de animación japonés Studio Ghibli (de Comunicación y Humanidades); los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer (de Investigación Científica y Técnica) y a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (de Cooperación Internacional) han recibido sus insignias también de manos de la princesa.

La jornada se inició con la audiencia que la princesa y su hermana, la infanta Sofía, han tenido con los jóvenes estudiantes que han obtenido los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo, también la primera ocasión en la que las hijas de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, los han recibido sin su asistencia.

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Sí han participado los cuatro miembros de la familia real en la audiencia a los galardonados con las Medallas de Asturias, Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos 2026.

La familia real ha recibido además a los presidentes de los jurados y los miembros de los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias en el Hotel de la Reconquista, al que ha llegado también la reina Sofía, que asistirá con los reyes y sus hijas a la ceremonia que tendrá lugar esta tarde en el Teatro Campoamor de Oviedo.