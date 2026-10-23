La producción industrial de Taiwán creció un 22 % en el tercer trimestre gracias a la IA

Solo en septiembre, el índice avanzó un 19,17 % interanual, aunque retrocedió un 3,01 % en comparación con la lectura del pasado agosto, de acuerdo a datos divulgados por el Ministerio de Asuntos Económicos de la isla.

En cualquier caso, el crecimiento interanual de septiembre superó los pronósticos del portal especializado Trading Economics, que anticipaba un repunte del 17 % para la producción industrial taiwanesa en el noveno mes del año.

Entre julio y septiembre, la producción en el sector de partes y componentes electrónicos creció un 21,64 % interanual, mientras que el de circuitos integrados aumentó todavía más, un 24,57 %.

El índice de producción manufacturera, por su parte, presentó un incremento del 23,05 % interanual en el tercer trimestre y de un 20,21 % en el noveno mes del año.

A lo largo de 2025, la producción industrial de Taiwán aumentó un 18,33 %, impulsada asimismo por los sectores de partes y componentes electrónicos (+24,92 %) y circuitos integrados (+27,6 %).

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La isla autogobernada ha sido uno de los principales beneficiados por el auge de la IA y la computación de alto rendimiento debido al gran peso de la industria de los chips sobre su economía, que se expandió un 13,72 % en términos interanuales durante el primer semestre, el ritmo más alto en medio siglo.