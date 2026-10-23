La SIP subraya que el Pentágono intenta limitar más el acceso a información pública

La iniciativa, según señala la organización en su página web, pretende otorgar nuevas facultades a quien ostente la Secretaría de Defensa para que pueda elegir no publicar información sin clasificar que ahora debe revelarse según las leyes estatales de acceso a recursos públicos o FOIA, en sus siglas en inglés.

En concreto, la propuesta permitiría al secretario de Defensa designar de manera unilateral una gran variedad de información de interés público como "información controlada no clasificada" (CUI, por sus siglas en inglés), que quedaría entonces exenta de divulgación.

Según la SIP, si el cambio entra en vigor, "cualquier información que el Gobierno no quiera divulgar" podría ser designada como CUI y mantenerse reservada.

A ojos de esta sociedad de prensa, la Administración Trump ha ido adoptando medidas para "impedir a periodistas" que accedan a áreas "clave", a la vez que ha ido "intensificando sus ataques" contra el acceso a la información.

Entre esos ataques señalan el veto temporal en septiembre a 'MS Now', 'Político' y 'CNN', este último también vetado del conocido como 'pool', la rotación de medios para la cobertura audiovisual del presidente.

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También apuntan a la revisión de las licencias de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) de las estaciones de 'ABC' bajo la acusación de "prácticas discriminatorias de contratación" y la limitación por parte del Departamento de Seguridad Nacional de la duración de las visas para periodistas extranjeros.

En la actualidad, las visas permiten a los periodistas extranjeros permanecer en el país, en la práctica, durante la duración de vigencia del visado, pero la nueva norma limitará su permanencia a 240 días, período tras el cual deben volver a probar su vinculación con el medio.

Una vez entre en vigor, los periodistas extranjeros que deseen permanecer en Estados Unidos más allá de ese plazo tendrán solicitar la renovación de su visa y someterse a un proceso de evaluación de posibles riesgos para la seguridad nacional.

La SIP considera que esta nueva norma "genera preocupación" ante la posibilidad de que los funcionarios gubernamentales utilicen esta más frecuente renovación para denegar solicitudes a periodistas que hagan coberturas más críticas.