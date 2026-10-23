La tormenta Austen deja en Irlanda fuertes lluvias y cortes de electricidad

La Oficina Meteorológica Irlandesa (Met Éireann) ha decretado la alerta amarilla por lluvia y viento en las provincias de Leinster (sureste) y Munster (suroeste) hasta el mediodía de hoy, después de desactivar a primera hora de la mañana la naranja para los condados de Cork, Dublín, Kerry, Waterford, Wicklow y Wexford, en señal de que remite el temporal.

El responsable de pronósticos de Met Éireann, Gerry Murphy, explicó hoy que la tormenta Austen ha dejado acumulaciones de lluvia de entre 25 y 40 milímetros en el sur del país, además de fuertes rachas de viento.

Los condados más afectados fueron los que estaban bajo la alerta naranja -Kerry y Cork, en el suroeste, y Waterford, en el sureste-, señaló Murphy a la cadena pública irlandesa RTE.

Por su parte, la compañía eléctrica ESB Networks informó de que alrededor de 3.000 hogares, explotaciones agrícolas y negocios se encontraban sin suministro eléctrico en zonas del sur y sureste de la isla como consecuencia del temporal.

La compañía advirtió de que podrían producirse nuevos cortes mientras continuasen vigentes las alertas meteorológicas y señaló que sus equipos trabajaban sobre el terreno para restablecer el servicio.

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A este respecto, Met Éireann ha avisado de que a Austen la seguirá la tormenta Boelo, la segunda de la temporada otoño-invierno, que llegará a Irlanda este fin de semana.

La autoridad meteorológica ha decretado una alerta naranja marítima para los condados del noroeste de la isla y del noreste, que afecta también a Irlanda del Norte, desde las 18.00 horas del sábado hasta las 10.00 del domingo, cuando se esperan fuertes vientos.

También hay avisos amarillos por viento para zonas de la costa este irlandesa, si bien Met Éireann no prevé alertas terrestres para el conjunto del país en relación a la tormenta Boelo.