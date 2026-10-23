Las autoridades de Moscú dicen haber derribado 22 drones que se dirigían a la capital

A la vez, precisó que a lo largo de la noche 155 aparatos no tripulados fueron lanzados contra la región de Moscú, pero la mayoría de ellos quedó repelida lejos de la capital rusa.

Tras el ataque masivo, en los cuatro aeropuertos de la capital rusa fueron introducidas restricciones aéreas. Además, la alarma aérea se activó en el principal aeropuerto moscovita, Sheremétievo.

"Los pasajeros deben acudir a las zonas seguras y los refugios", informaron en la instalación aérea.

En varios barrios de la ciudad sonaron sirenas, según comentan los moscovitas en las redes sociales.

El aeropuerto Vnúkovo, por su parte, pidió a través de su canal de Telegram comprensión por las largas esperas que afrontarán en las próximas horas los pasajeros, incluso dentro de los aviones.

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El último ataque masivo de las Fuerzas de Defensa de Ucrania a Moscú sucedió hace dos días. De acuerdo con Sobianin, 630 drones fueron neutralizados en esa ocasión.