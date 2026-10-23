Lecornu visita el incendiado Ayuntamiento de Limoges y teme nuevos actos vandálicos

"Quería manifestarles un mensaje de confianza, más aún cuando mañana podría ser de nuevo una jornada difícil", admitió ante un grupo de periodistas Lecornu, tras reunirse con el alcalde de Limoges, el conservador Guillaume Guérin.

El primer ministro advirtió de que "a todas luces existe, por parte de algunos, la voluntad de seguir provocando al Estado de derecho y a la República" y aseguró que les harán "frente".

Lecornu visitó el Ayuntamiento de Limoges (centro), un edificio histórico de finales del XIX calcinado parcialmente tras un ataque por parte de alborotadores el pasado 17 de octubre, al margen de las manifestaciones contra el encarecimiento del costo de vida.

De momento, las autoridades han arrestado a dos sospechosos por este incendio, que dio la vuelta al mundo y fue comparado, por su espectacularidad, con el que sufrió la catedral parisina de Notre Dame en 2019.