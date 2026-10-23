León XIV acepta un título honorífico de la capilla de Windsor con el aval de Carlos III

El nombramiento reconoce los vínculos históricos entre la capilla y la Santa Sede, así como los avances en las relaciones entre la Iglesia católica y la Iglesia de Inglaterra, de la que Carlos III es gobernador supremo.

La iniciativa cuenta también con el respaldo de la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, máxima autoridad espiritual del anglicanismo.

La concesión se produce un año después de que el monarca británico recibiera el título de 'confrater real' de la basílica papal de San Pablo Extramuros, en Roma, durante su visita de Estado a la Santa Sede el 23 de octubre de 2025, en la que se reunió con el pontífice.

El Palacio de Buckingham presenta ambos nombramientos como muestras de "amistad ecuménica" y de compromiso con la unidad cristiana, cinco siglos después de la ruptura entre Roma y la Iglesia de Inglaterra durante la Reforma impulsada por Enrique VIII.

Para conmemorar estas distinciones, se han encargado sendas sillas para ambos templos. La destinada a Carlos III se encuentra junto a los asientos del coro monástico de la basílica romana, mientras que la del papa se instalará próximamente en la capilla de San Jorge en Windsor, la residencia real a unos 40 km de Londres.