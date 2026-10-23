Leonor de Borbón invoca la esperanza ante el desaliento, el escepticismo y la indignación

Así lo señaló en el discurso que pronunció durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de la ciudad de Oviedo (norte), donde, frente a "semejante caos" que se vive en la actualidad, quiso transmitir la importancia de confiar y destacar la contribución que hacen los premiados a la sociedad.

La heredera de la Corona española se preguntó cómo pueden los jóvenes mantener el entusiasmo en tiempos de "descreimiento y desigualdades, de conflictos, extremismos, populismos, guerras tecnológicas, híbridas, realidades líquidas, 'realpolitik', amenazas, incertidumbre, todo amplificado además en las redes…, los números macroeconómicos y el coste de la vida…".

Y a cómo afronta su generación "semejante complejidad": "Cómo digerimos la velocidad y el desencanto, lo que muchos consideran falta de expectativas e imposibilidad de planear una vida, tener un buen trabajo, una casa…".

Un tiempo también de esfuerzo y de trabajo callado de muchos, de perseguir la autenticidad frente a lo virtual, "de debatir sobre el valor de la imperfección humana frente a la pretendida perfección de la máquina", señaló.

La princesa recordó la ceremonia de 1981 ("Mi padre va hoy camino de los 60, pero aquella tarde tenía 13 añitos") para hacer referencia a las palabras sobre la esperanza que tuvo María Zambrano al recoger el premio y las trajo al presente para hablar de las preguntas que se hacen hoy en día los jóvenes.

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En este sentido, destacó el papel de los galardonados con los premios que llevan su nombre y cómo contribuyen a mantener la capacidad de asombro, de curiosidad, y la necesidad de confiar.

"¿Son estos tiempos más oscuros que otros anteriores? ¿Tiene sentido venir cada año a Oviedo para agradecer a estas mujeres y estos hombres que se sientan hoy aquí, en este escenario, que tengan una vida y una obra que nos ayuda a confiar?", se preguntó la princesa Leonor para asegurar a continuación: "Lo tiene".