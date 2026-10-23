Liberan a siete detenidos en marcha opositora en Venezuela, pero les retienen equipos

Las personas fueron liberadas junto a sus vehículos, pero "fueron despojadas de los equipos utilizados durante la actividad", dijo en X el comité, cerca de la medianoche del jueves.

"Prestar un servicio y cumplir con su trabajo no es un delito. Seguiremos denunciando esta situación, hasta que sus pertenencias sean devueltas y nadie más sea secuestrado por hacer su trabajo y expresarse libremente", añadió.

Tras culminar ayer la marcha opositora convocada por Machado para exigir la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela, el comité informó de que siete personas que trabajaron en la marcha fueron detenidas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y que tres vehículos les habían sido confiscados.

VV criticó que esto ocurriera mientras la presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunía con la jefa negociadora de la oposición en el diálogo con el chavismo, la exdiputada Dinorah Figuera, y un día después de los acuerdos alcanzados en estas conversaciones sobre garantías democráticas en el país.

La retención o detención de personas que prestan servicios en marchas opositoras fue frecuente en 2024, cuando Machado y activistas de la oposición denunciaron varios impedimentos en contra de la campaña electoral del entonces candidato por la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia.

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En julio de ese año, cuerpos de seguridad de Venezuela detuvieron a seis personas a los que se les contrató como operarios, de transporte y sonido, para el penúltimo acto de campaña González Urrutia, previsto en el estado Zulia (oeste), según denunció entonces su equipo político en esta región fronteriza con Colombia.

Miles de personas salieron este jueves en Caracas y otros estados de Venezuela para exigir elecciones presidenciales en 2027 y lograr una transición democrática con Machado en la Presidencia.

La oposición liderada por Machado y González Urrutia ha retomado las protestas masivas tras la captura de Nicolás Maduro y una breve pausa por la represión que denunciaron ambos después de las presidenciales de 2024.