Líderes africanos piden silenciar las armas y mejorar la gestión del agua para 2030

La “Declaración de Luanda”, adoptada por los Estados participantes y leída por el embajador de Angola en Etiopía y ante la Unión Africana (UA), Miguel Bembe, señaló: “El África que queremos, con la determinación colectiva de silenciar las armas en el continente para 2030 y con la visión africana del agua”.

El documento final del encuentro, celebrado bajo el lema “Reforzar la gobernanza del agua en África como instrumento de prevención, mediación y resolución de conflictos”, indicó que “África vive una situación de extrema interdependencia hídrica”, donde más del 90 % del agua dulce se concentra en 73 cuencas hidrográficas transfronterizas que sustentan a más del 70 % de la población del continente.

“La competencia por los escasos recursos hídricos, intensificada por el crecimiento demográfico y la rápida urbanización, ha alimentado los desplazamientos forzosos de población y las tensiones territoriales”, añadió Bembe.

Además, el texto denunció que cauces de agua dulce como la cuenca del lago Chad han comenzado a ser explotados por “grupos extremistas violentos y redes criminales”, que utilizan las fuentes “como arma de coerción, reclutamiento y desestabilización social”.

Actualmente, solo el 29 % de las cuencas internacionales de África cuenta con tratados formales de gestión conjunta y menos del 10 % de los acuíferos transfronterizos se gestionan de forma cooperativa.

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Ante esto, los Estados miembros instaron a acelerar la ratificación de los instrumentos jurídicos para que todas las cuencas hidrográficas transfronterizas estén cubiertas por organismos con mandatos vinculantes para establecer cuotas equitativas y resolver controversias.

También solicitaron a la Comisión de la UA que refuerce la diplomacia hídrica como componente prioritario del sistema continental.

La Bienal de Luanda reunió a representantes de gobiernos, organizaciones regionales, miembros de la sociedad civil, jóvenes, mujeres, artistas, investigadores, al sector privado y socios internacionales, que debatieron en las últimas 24 horas sobre la prevención de conflictos, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible.

Entre los invitados especiales destacaron la expresidenta de Liberia Ellen Johnson Sirleaf (2006-2018) y el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, cuyo país posee el mayor volumen de recursos hídricos renovables internos de África, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).