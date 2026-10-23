Lluvias en los Andes y selva de Perú ayudaron a extinguir decenas de incendios forestales

Después de varias semanas de combate contra incendios forestales en distintas regiones del país, este viernes "el país reporta cero incendios activos", informó el ministerio de Defensa, que desplegó a sus efectivos y naves de las fuerzas armadas para ayudar en la extinción del fuego.

De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), cinco incendios forestales se encuentran bajo control, mas no activos, en las regiones de Apurímac, Cusco y Junín.

En estos departamentos, el ministerio de Defensa, a través de las Fuerzas Armadas, continúa combatiendo el fuego con su capacidad terrestre y aérea, agregó.

En la surandina Apurímac, la intervención militar se concentra en San Antonio de Matibamba, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay.

En Cusco, en la comunidad de Callapiñayoc, distrito de Yanatilé, provincia de Calca, mientras que en Junín, batallones del Ejército buscan extinguir el fuego en comunidades nativas de los distritos de Río Tambo y Pangoa, ambos ubicados en la provincia de Satipo.

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El ministerio de Defensa utilizó en varias regiones los sistemas Guardián y helibalde, que permitieron realizar descargas de agua desde el aire, lo que contribuyó a mitigar el fuego y facilitar el avance de las brigadas terrestres.

Por otro lado, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli, anunció que el gobierno incorporará 19 helibaldes adicionales para reforzar la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales, que podrían aumentar en los próximos meses por el incremento de la temperatura ambiental asociado al fenómeno climático El Niño.

Vinelli dijo, durante una visita a la ciudad amazónica de Pucallpa, que, en este momento, no se registraban incendios forestales activos, aunque durante el año se habían reportado alrededor de 470 siniestros.

El ministro exhortó a la población a evitar las quemas irresponsables de pasto y recordó que el fuego puede extenderse hacia viviendas y comunidades, con consecuencias para las personas, los ecosistemas y las actividades productivas.

El ministro recordó que en 2023 se registraron alrededor de 500 incendios forestales, mientras que en 2024 la cifra ascendió a unos 1.900 incendios.