Los desplazados internos por el conflicto en Yemen ascienden ya a 268.000, según la OIM

A esta cifra se suman los más de 3.800 yemeníes que han cruzado el mar Rojo para refugiarse en Yibuti, la mitad de ellos niños, agregó la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.

Los desplazados dentro de Yemen están buscando refugio sobre todo en zonas situadas al sur de las zonas de hostilidades en el oeste del país, principalmente en ciudades como Adén, que acoge unos 42.000 desplazados, o Lahj, con 67.000.

"La magnitud y rapidez de estos desplazamientos deja a las familias en una situación de desesperante necesidad", valoró el jefe de la misión de OIM en Yemen, Abdusattor Esoev.

La OIM advirtió que necesita con urgencia 30 millones de dólares para asistir a estos desplazados con alojamiento, atención sanitaria, agua potable y otros servicios de emergencia, así como para realizar un seguimiento de estos movimientos de población.