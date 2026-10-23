Los editores de noticias piden a Meta que suspenda cláusula de recopilación de contenidos

En la carta, remitida al director de Asuntos Globales de Meta, Joel Kaplan, insta a la multinacional tecnológica a dialogar con el sector y a negociar "un marco justo para el uso de contenidos periodísticos".

WAN-IFRA afirma que la disposición "permitiría a Meta rastrear y recopilar contenidos de los sitios web de los editores de noticias como condición para utilizar Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger con fines comerciales".

La asociación, que agrupa a más de 20.000 marcas de medios de comunicación y 60 asociaciones nacionales de editores en 120 países, indica en concreto que las nuevas condiciones de Meta autorizan a la compañía fundada y dirigida por Mark Zuckerberg a utilizar "herramientas automatizadas y credenciales de prueba para acceder a los sitios web asociados a cualquier empresa que utilice sus servicios, así como a seguir recopilando actualizaciones de esos sitios".

WAN-IFRA argumenta que, dado que prácticamente todas las organizaciones informativas mantienen una página de Facebook, un perfil empresarial o una cuenta publicitaria en las plataformas de Meta, esta disposición afectaría a los contenidos periodísticos de los editores de todo el mundo, y no solo a aquellos que deciden compartir en las plataformas de Meta.

La asociación explica que Meta eliminó una referencia explícita al entrenamiento de inteligencia artificial después de que la cláusula recibiera críticas, pero sostiene que la nueva redacción sigue permitiendo utilizar los contenidos para desarrollar productos comerciales de Meta, incluidos los servicios de inteligencia artificial generativa, y que las garantías públicas de Meta de que respetará el protocolo robots.txt no están incorporadas a las condiciones contractuales.

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Por todo ello pide a Meta no solo que suspenda la aplicación de la cláusula de rastreo automatizado, sino también que elimine el derecho a crear credenciales de prueba y se comprometa a no eludir los muros de pago ni otros mecanismos de control de acceso.

Asimismo, insta a la empresa a incorporar a las condiciones contractuales, con carácter vinculante, el protocolo robots.txt y otras declaraciones de reserva de derechos legibles por máquinas, a excluir el uso de los contenidos de los editores para desarrollar o alimentar sistemas de inteligencia artificial, salvo que exista una licencia que lo autorice, y a permitir a los editores rechazar esta disposición sin perder el acceso a las herramientas comerciales de Meta.

"El periodismo no es una materia prima que deba recopilarse como condición para estar presente en una plataforma", afirma la presidenta de WAN-IFRA, Ladina Heimgartner, en un comunicado.

La carta de la asociación también expresa preocupación por Meta One, el nuevo servicio de suscripción de Meta, porque, afirma, "la compañía está probando y ampliando progresivamente las restricciones por las que las páginas de Facebook deben pagar para publicar más de dos enlaces al mes a sus propios sitios web, mientras que pretende acceder gratuitamente a esos mismos contenidos".

Meta no ha publicado ni los criterios aplicados ni los mercados afectados, agrega WAN-IFRA, que pide a Meta que se comprometa "por escrito a mantener una exclusión permanente para las organizaciones informativas de todos los tamaños y que les proporcione, de forma gratuita, mecanismos de verificación y protección contra la suplantación de identidad".