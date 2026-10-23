Lula y Bolsonaro apelan a la esperanza y al cambio en sus últimas propagandas en TV

Lula inició su último bloque de propaganda electoral con un video recapitulando las supuestas causas de corrupción y escándalos que envuelven a su rival, en un anuncio encabezado y locutado íntegramente por mujeres.

"En un acto de desesperación, la campaña de Flávio intenta atacar a Lula con noticias falsas. Conozca los datos comprobados que tiene que esconder", dice una mujer, antes de pasar a enumerar acciones de cuando Bolsonaro era legislador, así como promesas de campaña, como el 'tijeretazo' para estabilizar las cuentas públicas.

"Va a cortar salario, jubilaciones y programas populares" y "prometió que va a privatizar Petrobras", según el programa electoral.

"¿Ya reparó en que, donde hay escándalo de corrupción, Flávio está en el medio?", dijo la propaganda.

Luego, el presidente y aspirante a un cuarto mandato no consecutivo tomó la posta y afirmó que si bien "aún hay mucho por hacer", "el Brasil de hoy es mucho mejor que el Brasil que encontró".

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"He dedicado mi vida a luchar por un país más justo", dijo Lula, quien sostuvo que el domingo es "un día que vale por muchos años", en el que Brasil va a "cambiar" hacia el "camino correcto".

Por otro lado, Bolsonaro eligió comenzar su último anuncio con músicos tocando el himno nacional en varias ciudades del país y un mensaje de agradecimiento al pueblo brasileño, el cual le ha dado "clases" y lo ha transformado en un "nuevo Flávio".

"Ustedes me llevaron a andar por el Brasil real. Yo aprendí con ustedes. Nunca más voy a ser el mismo, porque tocó en el fondo de mi alma ese sentimiento, esa fuerza, ese orgullo de ser brasileño, y esas ganas de cuidar de mi país", expresó Bolsonaro, de camisa blanca.

"Agradezco por todo el cariño, por todos los abrazos apretados, cada beso, cada palabra de ánimo. Fue muy emocionante", dijo, mientras la pieza publicitaria lo muestra en sus recorridos de campaña por distintas regiones de Brasil.

Durante la propaganda, personas intervienen para manifestar su apoyo al candidato ultraderechista. "Con fe en Jesús, él va a ser Presidente de la República", comentó un hombre.

El abogado, de 45 años, reforzó la necesidad de cambiar, un discurso que mantuvo durante toda la campaña, marcando que este domingo existen dos caminos: "o Brasil vence, o es derrotado" con cuatro años más de Lula al poder.

"Usted va a elegir si es momento de cambiar o si vamos a continuar en ese viejo sistema que nadie aguanta más", manifestó el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

La propaganda acabó con una multitud rezando al unísono una parte de la oración del Padre Nuestro, finalizando con un colectivo "amén", en un claro mensaje al electorado conservador y religioso, pilar clave de su base política.

El ultraderechista superó por unos 2 millones de votos al líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la primera vuelta de los comicios celebrados el 4 de octubre, aunque no consiguió superar el 50 % de los votos válidos para proclamarse presidente.

A dos días de la segunda vuelta, las encuestas señalan un empate cada vez más apretado entre ambos aspirantes, con Lula recortando distancia y Bolsonaro, estancado.