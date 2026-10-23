Macron afirma que el atentado "terrorista racista" marca "un punto de inflexión"

"Es la primera vez en nuestro país que se comete un acto terrorista planificado para matar a nuestros compatriotas, a nuestros niños, solo por su color de piel o por su supuesta religión", aseguró el presidente en visita a Trappes, localidad a unos 30 kilómetros al suroeste de la capital donde comenzaron los tiroteos y donde se produjo el único fallecido.

Macron insistió en que el carácter racista del atentado, principal línea de investigación avanzada por la Fiscalía, se apoya "en lo que dijo en las primeras horas" el sospechoso que "asumió su acto" basado en "el color de la piel" de las víctimas.

Sin nombrar a ningún partido, atribuyó este comportamiento "al discurso ambiente que se instala y que crea una cierta atmósfera".

"No vamos a ceder ante las ideas que se instalan que justifican este tipo de comportamiento o que crean la atmósfera que puede justificarlos", señaló Macron, que consideró que Francia "no discrimina nunca".

A los habitantes del departamento, que tiene un alto porcentaje de población de origen inmigrante, les lanzó un mensaje de solidaridad y les pidió que no se dejen amedrentar por estos discursos y por este tipo de actos.

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"Sois franceses, sois la juventud de Francia y esa es nuestra suerte. No bajéis la cabeza, el país os apoyará", agregó Macron.

Defendió que "siempre" ha combatido "el racismo que se instala en el discurso público" y denunció "una subida de la tensión" en un país que ha sufrido "atentados que pueden conducir a estigmatizar religiones".

El atentado costó la vida a un hombre de 26 años y heridas a cinco personas más, algunas de ellas en estado grave, incluida una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala.