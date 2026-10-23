Maestros de Bolivia amenazan con una huelga indefinida contra las políticas del Gobierno

La advertencia fue lanzada en medio de una movilización callejera de los sindicatos de maestros en La Paz, una medida que se replicó en otras ciudades bolivianas como Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, dentro de la huelga de 24 horas que realiza el sector en todo el país esta jornada.

"Hemos reiterado que la educación no se negocia, no se lucra, que con la educación no van a pagar sus prebendas y compromisos estos gobernadores, ni el Gobierno", dijo a EFE la dirigente nacional de los maestros, Shirley Bonilla.

Aseguró que el sector "se mantendrá firme" y "no claudicará en la defensa de la educación única, fiscal y gratuita".

Los maestros aseguran que el Ejecutivo pretende que los institutos técnicos y tecnológicos de formación de educadores pasen a depender de las gobernaciones, algo que, según los sindicatos de docentes, afectaría su estabilidad laboral y podría ocasionar "un desvío" de recursos destinados a la educación.

Pese a la lluvia registrada en La Paz, centenares de maestros marcharon desde la ciudad vecina de El Alto hasta las oficinas del Ministerio de Educación, que estaba con resguardo de agentes antidisturbios.

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En el lugar, los movilizados realizaron un mitin en el que determinaron pedir la renuncia del ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, y amenazaron con hacer una huelga "indefinida" contra el Gobierno, además de advertir que no permitirán que "se privatice la educación".

El ministro de Educación reiteró en las últimas horas que el Gobierno no busca privatizar la educación pública y ratificó el respeto a la misma, por lo que insistió en que "las puertas están abiertas" para ir a un diálogo con los dirigentes del magisterio urbano.

En la víspera, Sanjinés envió una carta a los sindicatos para dialogar, pero los dirigentes aseguraron que no recibieron la invitación y decidieron ratificar la huelga y las movilizaciones efectuadas este viernes.

En otras ciudades, como La Paz y Sucre, las marchas se efectuaron con custodia policial y, ante los intentos de realizar bloqueos callejeros, los agentes lanzaron gas pimienta a los movilizados.

Los cortes de vías no están permitidos dentro del estado de excepción que rige en el país desde junio pasado y que fue ampliado por otros tres meses en septiembre tras las protestas y bloqueos de carreteras registrados en el segundo trimestre del año, que dejaron ciudades desabastecidas y pérdidas millonarias.