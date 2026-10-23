Marruecos destina 5.600 millones de euros a sus promesas sociales en Presupuestos de 2027

El ministro de Economía y Finanzas, Fouzi Lekjaa, presentó el proyecto ante las dos cámaras del Parlamento, en su primera comparecencia como titular de esta cartera para detallar sobre el paquete de medidas sociales, comprometiéndose al mismo tiempo en mantener el déficit presupuestario en un 3 %.

La presentación del proyecto de Presupuestos se produce un día después de la investidura del Gobierno encabezado por el liberal Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) -junto con el nacionalista Partido Istiqlal y los socialistas del PPS y USFP- que dio un giro hacia políticas de mayor calado social.

Lekjaa -que también preside la Federación Real Marroquí del Fútbol (FRMF) y es uno de los políticos más populares del país- afirmó que los Presupuestos buscan movilizar los recursos disponibles para cumplir los compromisos gubernamentales, en un contexto internacional marcado por" la incertidumbre, el aumento del coste de los conflictos, el auge de las tendencias proteccionistas y las perturbaciones en las cadenas de suministro".

"Nuestra responsabilidad es garantizar que los compromisos del Gobierno se traduzcan en una mejora tangible del poder adquisitivo de los ciudadanos, una protección social más equitativa, un desarrollo territorial que reduzca las disparidades entre zonas territoriales y abra perspectivas claras para los jóvenes en los ámbitos de la educación y el empleo", declaró.

Entre las principales medidas figura una reforma progresiva del impuesto sobre la renta (IR), que comenzará a aplicarse en enero de 2027 y prevé la exención total para los salarios inferiores a 10.000 dirhams mensuales (unos 910 euros).

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El paquete social incluye también aumentos progresivos de las pensiones y de las ayudas destinadas a las viudas (medida que beneficiará en una primera fase a 431.000 mujeres), la exoneración de las facturas de agua y electricidad inferiores a 100 dirhams (9 euros), y un programa de formación para 100.000 jóvenes adaptado a las necesidades de las empresas.

El Gobierno prevé también medidas para bajar los precios de los productos de primera necesidad mediante la reducción de los costes de intermediación.

En sanidad, el Gobierno prevé aumentar el presupuesto a 45.400 millones de dirhams (4.100 millones de euros) y crear 8.000 puestos de trabajo, mientras que en educación, las cuentas contemplan recursos por valor de 121.300 millones de dirhams (11.000 millones de euros) y la creación de 17.874 empleos.

Entre los objetivos figuran generalizar la enseñanza primaria, combatir el abandono escolar y ofrecer alternativas a los jóvenes que dejan los estudios.

En su presentación, Lekjaa se refirió también al conflicto del Sáhara Occidental que consideró como "uno de los principios fundamentales de la acción gubernamental", y elogió "los avances" de su país en "la defensa de su integridad territorial bajo el reinado de Mohamed VI", al tiempo que afirmó que la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2025 consagró la propuesta marroquí de autonomía "como única base para alcanzar una solución definitiva" al conflicto sobre la excolonia española.

El ministro expresó asimismo su reconocimiento al Ejército, las fuerzas de seguridad y administración territorial, entre otros, y destacó su papel en la "preservación de la integridad territorial y la garantía de la seguridad y la estabilidad del país".