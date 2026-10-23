Marruecos prevé un aumento récord del 21 % en su presupuesto de armamento para 2027

Según el proyecto de Presupuestos de 2027, este techo de compromisos presupuestarios asignado a la Administración de Defensa Nacional entra en la dotación denominada "adquisición y reparación de material de las Fuerzas Armadas Reales", y "el apoyo al desarrollo de la industria de defensa".

El incremento se enmarca en una tendencia al alza del presupuesto de armamento marroquí en los últimos años. En 2026, esta partida ascendió a 157.000 millones de dirhams (unos 14.500 millones de euros), un 17,8 % más que en 2025.

Marruecos impulsa desde 2020 una estrategia para desarrollar una industria nacional de defensa mediante un marco jurídico específico, la creación de zonas industriales, y acuerdos con fabricantes extranjeros para atraer inversiones y favorecer la transferencia tecnológica, entre otras.

Durante la última feria de industria aeroespacial y aeronáutica "Marrakech Air Show", el ministro delegado encargado de Defensa, Abdellatif Loudiyi, señaló que el objetivo de Marruecos es "pasar de ser un país que importa capacidades de defensa a convertirse en un país que desarrolla capacidades nacionales y refuerza su soberanía nacional".