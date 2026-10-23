México detiene a presunto responsable de atentado con carro bomba en Michoacán

El principal detenido fue identificado como Leopoldo David López Sánchez, alias "Mando 20", a quien las autoridades vinculan con la planeación y ejecución de la explosión de un vehículo ocurrida el 6 de diciembre frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, Michoacán.

Según información de fuentes federales, López Sánchez, también identificado como "T-20", es considerado coordinador logístico y operativo de una célula del CJNG con presencia en Colima y Jalisco (oeste de México).

Además, se le relaciona con la privación ilegal de la libertad de cuatro personas en Colima, así como con el secuestro y homicidio de un agricultor de ese estado.

La detención fue resultado de una investigación desarrollada entre diciembre de 2025 y octubre de 2026, durante la cual las autoridades utilizaron cámaras de videovigilancia, geolocalización y drones para reconstruir los movimientos de vehículos presuntamente relacionados con el atentado.

Las fuentes detallaron que el análisis de los registros del sistema de videovigilancia C5i de Colima permitió identificar una camioneta que había sido repintada de rojo a blanco y modificada en su parte frontal para alterar su apariencia.

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Pese a estos cambios, las autoridades lograron seguir sus desplazamientos hasta diversos inmuebles, mediante el uso de inteligencia de señales, vigilancia aérea y labores de campo.

Las investigaciones derivaron en dos cateos simultáneos realizados el jueves en Tecomán, Colima, donde también fueron detenidos Cristian Omar Ramírez López y Sinuhé Misael Sartiaguin Flores, presuntamente relacionados con el ataque.

Durante los operativos, coordinados por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, se decomisaron armas de fuego, cartuchos, equipos de comunicación, vehículos y propaganda del CJNG.

El ataque ocurrió el 6 de diciembre de 2025, cuando un vehículo explotó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, a menos de cien metros de la sede del Gobierno municipal.

La explosión dejó seis personas muertas y varias heridas, además de daños en al menos diez inmuebles y una decena de vehículos.

La Policía Comunitaria de Coahuayana surgió de los grupos civiles de autodefensa que aparecieron en Michoacán en 2014 para enfrentar al entonces poderoso cartel de Los Caballeros Templarios.

Las autoridades han identificado una confrontación entre el CJNG y grupos de policías comunitarios en la costa michoacana, una región estratégica del Pacífico mexicano para el narcotráfico.

García Harfuch señaló que las investigaciones continúan para identificar a todos los involucrados en el atentado, incluidos quienes presuntamente lo ordenaron.