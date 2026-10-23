México detiene a presunto responsable de atentado con 'coche bomba' en Michoacán

El principal detenido fue identificado con el alias de 'Mando 20', a quien las autoridades señalan como presunto responsable de la explosión de un vehículo ocurrida el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, en Michoacán.

El atentado dejó seis personas muertas y varias heridas, según el balance actualizado proporcionado por García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario, el sujeto es identificado como líder de una célula del CJNG que opera en el municipio de Tecomán, en el estado de Colima (oeste), y localidades aledañas.

En los operativos también fueron detenidos otros dos hombres, presuntamente relacionados con el ataque.

Las capturas se realizaron durante cateos en dos inmuebles de Tecomán, como resultado de investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal.

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Durante las intervenciones, las autoridades decomisaron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda del CJNG, además de otros indicios relacionados con las investigaciones.

García Harfuch señaló que las indagatorias continúan para identificar tanto a los responsables materiales del atentado como a quienes presuntamente lo ordenaron.

El ataque ocurrió el 6 de diciembre de 2025, cuando un vehículo explotó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, a menos de cien metros de la sede del Gobierno municipal.

Los primeros reportes oficiales dieron cuenta de dos fallecidos y al menos siete heridos, aunque el balance de víctimas mortales se elevó posteriormente a seis, según la información difundida este viernes.

La explosión causó daños en al menos diez inmuebles, incluidos establecimientos comerciales, así como en una decena de vehículos estacionados en la zona.

La Policía Comunitaria de Coahuayana está encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, alias 'el Comandante Teto', antiguo integrante de los grupos civiles de autodefensa surgidos en 2014 para enfrentar al entonces poderoso cártel de Los Caballeros Templarios.

Las autoridades mexicanas han identificado una confrontación entre el CJNG y grupos de policías comunitarios en municipios de la costa de Michoacán, entre ellos Coahuayana y Aquila.

La región forma parte de una zona estratégica del Pacífico mexicano, donde las autoridades mantienen operativos contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

El Gobierno federal reforzó la seguridad en Michoacán en noviembre de 2025, después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, durante un acto público.

García Harfuch destacó la colaboración de las autoridades de Michoacán y Colima en las detenciones y aseguró que las investigaciones continuarán para esclarecer el atentado.