México usará inteligencia artificial para mejorar fallas en distribución de medicamentos

“Necesitamos modernizar completamente el sistema de salud”, señaló la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa matutina, en la que reconoció que existen retrasos en el suministro de fármacos incluso cuando estos ya fueron adquiridos.

La mandataria explicó que actualmente no existe un sistema integral que permita conocer la ubicación y el recorrido de cada medicamento, desde los almacenes hasta las farmacias de hospitales y centros de salud.

“Que no nos vuelva a pasar que hay un medicamento en el almacén y que no llega al centro de salud, sino que todo se haga de manera automática vinculado con el expediente clínico del paciente”, afirmó.

Para enfrentar estas deficiencias, Sheinbaum anunció la creación del Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, integrado por especialistas mexicanos en inteligencia artificial, ingeniería, informática y logística.

“Este proyecto es muy especial porque nunca se había hecho: convocar a los científicos y las científicas mexicanas a ayudar a modernizar y a transformar el sistema de salud”, sostuvo.

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Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, explicó que el desafío consiste en optimizar la distribución de cerca de 3.000 millones de piezas de medicamentos e insumos médicos que se utilizan anualmente en más de 1.000 hospitales y casi 15.000 centros de salud y unidades médicas de primer nivel.

El funcionario indicó que el proyecto contempla mecanismos para identificar en tiempo real las necesidades de medicamentos, mejorar la gestión de inventarios y optimizar las rutas de distribución para reducir tiempos y costos.

La intención es que, cuando un medicamento no esté disponible en una farmacia, el personal sanitario pueda conocer si existe en otro centro de salud o almacén y gestionar su suministro.

Sheinbaum también planteó vincular este sistema con los expedientes clínicos digitales, de manera que los pacientes puedan recibir sus tratamientos independientemente de la institución pública o la ciudad donde se encuentren.

El Gobierno prevé presentar en noviembre las primeras propuestas y comenzar a implementar mejoras a partir de enero de 2027.

La iniciativa se enmarca en los esfuerzos del Gobierno mexicano por mejorar el abastecimiento de medicamentos en el sistema público de salud, que ha enfrentado notables dificultades de suministro y distribución desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).