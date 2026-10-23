Moody's mantiene la nota de la economía francesa pese al deterioro presupuestario

Los observadores habían apostado por un deterioro de la nota por parte de esta agencia, la única que no lo había hecho de las tres principales, después de que lo hicieran Standard & Poor's y Fitch hace un año.

"Este anuncio frustra los pronósticos derrotistas de numerosos 'expertos' y de aquellos que especulan con la deuda francesa", reaccionó en la red social X el primer ministro, Sébastien Lecornu.

Moody's condiciona el mantenimiento de la nota, la cuarta mejor en su escala, y que considera su deuda de "buena calidad" a la adopción de un presupuesto para el año 2027 que reduzca el déficit público.

En caso contrario podría revisarla a la baja en seis meses a A1, lo que la calificaría de "calidad media superior".

Lecornu aprovechó ese comentario para recordar que su Gobierno presentó un proyecto de presupuestos que apuesta por una reducción del déficit público al 5 % del producto interior bruto (PIB) en 2027, "gracias a esfuerzos compartidos".

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"Protegemos nuestros gastos de futuro para nuestra seguridad, nuestra juventud y la transición climática, al tiempo que ofrecemos una línea de estabilidad fiscal y de protección de los más frágiles", agregó.

Aseguró que la liberación de diez millones de barriles de gasóleo permitirá reducir el precio del combustible desde el próximo día 1, sin haber concedido para ello las reducciones fiscales que pedía la oposición y que hubieran dañado las finanzas públicas.

Lecornu consideró que el debate parlamentario sobre los presupuestos constituye "una señal a los prestamistas de que existe una salida" y pidió a los partidos que aprueben las cuentas para el año próximo preservando el objetivo de déficit del 5 %.

Por ahora, el debate parlamentario no está siendo favorable a ese objetivo, puesto que la Asamblea Nacional está rechazando en primera lectura los principales puntos del proyecto gubernamental.

Pero el primer ministro espera un cambio de tendencia en los próximos meses que permita adoptar un presupuesto coherente y que mantenga el compromiso de déficit.

Para su gabinete, la aprobación del preseupuesto es clave para mantener credibilidad en los mercados financieros, que no parecen tener la misma confianza en la deuda francesa que Moody's.

Desde el pasado miércoles el rendimiento de las obligaciones a diez años superó el 5 % por vez primera desde la crisis del euro de 2011, lo que elevó los intereses que Francia debe pagar por financiar su deuda, que alcanza ya el 119 % del PIB.

Según el proyecto de presupuestos, el país pagará 79.200 millones de euros este año por esa partida, que deberá alcanzar los 100.000 millones en 2028.

El diferencial con la deuda alemana es de 173 puntos básicos, el más elevado desde los 200 puntos de 2011.