Mueren dos soldados israelíes tras el ataque a tiros en Hebrón, al sur de Cisjordania

Los fallecidos son el sargento primero Ron Yonatan Roytman, de 23 años y originario de Ashkelon, y el sargento Yuval Shai Svilem, de 20 años y residente en Hod Hasharon, ambos integrantes del batallón Ari, perteneciente a la Brigada de Búsqueda y Rescate, según el comunicado militar que autorizó la publicación de sus nombres tras informar a sus familias.

El ataque tuvo lugar en el cruce de Judea, cerca de Hebrón. Según una fuente militar israelí consultada por EFE, los atacantes llegaron armados con un fusil M16 y una pistola y abrieron fuego contra varios israelíes. Las fuerzas israelíes abatieron a dos atacantes durante el enfrentamiento, mientras el Ejército continuaba las operaciones de búsqueda para determinar si hubo más implicados.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, transmitió sus condolencias a sus familias en un comunicado, en el que además confirmó que los otros heridos también eran soldados del Ejército israelí.

Los servicios de emergencias israelíes Magen David Adom, junto con personal médico militar, atendieron a un total de cinco heridos: dos en estado crítico (ahora fallecidos), uno con heridas de gravedad moderada y otros dos con lesiones leves. Todos fueron trasladados a hospitales de Jerusalén.

Tras el ataque, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció una operación militar de gran envergadura en Cisjordania ocupada, que incluirá la evacuación de residentes de barrios palestinos, registros casa por casa y la destrucción de infraestructuras que Israel considera terroristas.

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El ministro de Defensa afirmó a su vez que el barrio del que procedían los atacantes será evacuado y que las operaciones seguirán el modelo aplicado por Israel "en el campo de refugiados de Yenín". Ambos dirigentes también anunciaron el cierre de la ciudad de Hebrón y de la localidad vecina de Yalyilia, mientras el Gobierno prepara un cierre total de Cisjordania ocupada.

El movimiento islamista Hamás celebró el ataque, aunque no se lo atribuyó, y llamó a los palestinos armados a intensificar los ataques contra soldados y colonos israelíes.

El anuncio de la operación coincide con la recta final de la campaña para las elecciones nacionales israelíes programadas el próximo martes y se produce en medio de acusaciones de la oposición sobre el uso político de la seguridad.

El jueves, el dirigente opositor Gadi Eisenkot acusó al ministro de Defensa de desviar responsabilidades políticas al advertir de posibles ataques iraníes durante la jornada electoral.

Otros líderes de la oposición israelí, como Yair Lapid y Yair Golán, también cuestionaron las declaraciones del Gobierno y alertaron de posibles operaciones militares con fines electorales.