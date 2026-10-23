Pakistan anuncia la muerte de 10 militantes y un civil en combates en el suroeste del país

"En el intercambio de disparos que siguió, diez terroristas, incluida una mujer terrorista, fueron enviados al infierno (...) Un civil alcanzó el martirio y algunos vehículos resultaron dañadoa", señaló en un comunicado el ala de medios del Ejército paquistaní (ISPR).

Las autoridades informaron que las operaciones concluyeron sin bajas en las filas de las fuerzas de seguridad, horas después de conocerse la muerte de cuatro policías, entre ellos un alto mando del Departamento Antiterrorista (CTD), durante un enfrentamiento anoche en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa.

Las operaciones "de limpieza" se desplegaron en la ciudad de Gwadar tras detectarse intentos de ataque por parte de los insurgentes, agregó el Ejército.

Islamabad identifica a los presuntos insurgentes bajo el término "Fitna al Hindustan" para describir a los grupos separatistas baluchis que, según Pakistán, cuentan con el respaldo de la India, acusaciones que Nueva Delhi siempre ha negado.

El ISPR afirmó que una de las militantes abatidas era mujer y alegó que había sido obligada a participar. Según el comunicado militar, el hecho constituye una explotación de las mujeres baluchis con fines propagandísticos y es contrario a las tradiciones baluchis e islámicas.

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Tras las operaciones, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir, ratificó que las fuerzas armadas continuarán la campaña antiterrorista "con toda su fuerza" contra los grupos insurgentes en la región.

A principios de esta semana, el brazo militar informó de que un mayor del Ejército y cuatro presuntos militantes murieron durante operaciones de inteligencia en Baluchistán.

Las provincias paquistaníes de Baluchistán y la noroccidental Khyber Pakhtunkhwa (KP) han experimentado un aumento de los ataques militantes desde que los talibanes afganos tomaron el poder en agosto de 2021.