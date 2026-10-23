Paraguay se une a Pax Silica, la alianza de EE.UU. para la cadena de suministro de la IA

En un mensaje en la red social X, Peña indicó que la incorporación de Paraguay se concretó mediante la firma, de la declaración por parte de su ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, y el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg.

"Paraguay ya no mira la era digital desde afuera: dejamos de ser consumidores de tecnología para ser productores", señaló en la red social el jefe de Estado, que consideró la adhesión de su país uno de los resultados de la visita que hizo la víspera a Washington.

El mandatario describió Pax Silica como una "alianza de naciones confiables que construye la cadena de suministro de la inteligencia artificial, desde la energía y los minerales críticos hasta los centros de datos".

"Nuestra energía limpia ahora es parte de ese futuro. Más inversión, más empleo y más oportunidades para los paraguayos", agregó, en alusión a la producción eléctrica de su país a partir de hidroeléctricas y otras fuentes renovables y luego de la firma de un acuerdo que permitirá a la estadounidense Crusoe Energy levantar en Paraguay su primer centro de datos en América Latina junto a la empresa local Araico.

Previamente, el Departamento de Estado había expresado su beneplácito por la adhesión de Paraguay a la declaración Pax Silica, lo que, aseguró, "marca el inicio de la participación" del país en esta iniciativa.

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"Estados Unidos y Paraguay reafirmaron su compromiso de aprovechar los minerales críticos y la energía hidroeléctrica de Paraguay para construir una infraestructura de superinteligencia en las Américas", agregó el comunicado.

Este anuncio se produjo después de la visita a la nación suramericana del subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, entre el lunes y el miércoles de esta semana, y que tuvo como foco ampliar la cooperación en seguridad y las inversiones estadounidenses.

Pax Silica es una iniciativa presentada en diciembre de 2025 por la Administración de Donald Trump para blindar las cadenas de suministro de semiconductores y minerales críticos para la IA y que busca reducir la dependencia global de China.

Entre los países participantes, que incluyen a los integrantes de la Unión Europea, destacan por Latinoamérica Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador y Panamá.