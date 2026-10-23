París y Londres realizan maniobras nucleares conjuntas en el Mediterráneo pero sin bombas

En un comunicado publicado este viernes, el Ministerio francés de Defensa destacó que fue la primera vez que cazas británicos participaron en un ejercicio de este tipo organizado por Francia.

En estas maniobras, bautizadas Rummy, estuvieron implicados aviones de combate británicos de tipo Typhoon con Rafale franceses, que habían despegado de su base de Saint Dizier, al noreste de Francia.

Simularon un ataque nuclear aunque el departamento francés de Defensa puntualizó que no hubo armas atómicas.

El objetivo declarado era "reforzar la coordinación y la interoperabilidad" entre los militares de los dos países, consolidar la comprensión de sus formas de trabajar, así como "la intensificación de la cooperación entre las dos potencias nucleares".

Para el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, Rummy "marca un nuevo capítulo en la relación" entre los dos países en el terreno de la defensa nuclear.

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"En tanto que potencias nucleares europeas, tenemos una responsabilidad común para contribuir a la seguridad y a la estabilidad de la región euroatlántica", señaló Steeting.

Añadió que "en un mundo cada vez más peligroso, nuestros adversarios no deben tener ninguna duda: Reino Unido y Francia siguen unidos en su compromiso por la seguridad europea y el mantenimiento de la disuasión, que ha contribuido a preservar la paz durante generaciones".

En paralelo, la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, estimó que las maniobras representan "un jalón importante" en el programa de colaboración que los dos países habían establecido con su declaración de Northwood, en julio de 2025.

"Muestra -insistió Vautrin- la determinación de Francia y del Reino Unido para disuadir juntos las amenazas comunes e ilustra la profundidad de la relación bilateral en el terreno de la defensa nuclear".