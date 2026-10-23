Pekín acusa a Londres de injerencia por críticas en informe sobre situación de Hong Kong

La legación china rechazó este jueves las "declaraciones irresponsables" del Gobierno británico y sostuvo que la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984, que estableció las condiciones para la devolución de Hong Kong a China en 1997, no concede al Reino Unido ningún derecho a supervisar los asuntos del territorio tras el traspaso de soberanía.

Según Pekín, el marco jurídico que rige actualmente Hong Kong se fundamenta en la Constitución china y la Ley Básica de la región administrativa especial, por lo que instó a Londres a "abandonar su mentalidad colonial" y dejar de publicar sus informes semestrales.

La Embajada defendió asimismo que los derechos y libertades de los hongkoneses están protegidos por la ley y rechazó cualquier intervención extranjera en los procesos judiciales contra el empresario Jimmy Lai y antiguos dirigentes de la Alianza de Hong Kong, organización vinculada a las vigilias en recuerdo de Tiananmen.

El informe británico, publicado el jueves y correspondiente al primer semestre de 2026, advierte de la "ampliación del alcance y la aplicación" de la legislación de seguridad nacional en Hong Kong y de su "creciente impacto" sobre las libertades de expresión, reunión, asociación y prensa.

Entre los acontecimientos destacados figura la condena en febrero a 20 años de prisión de Lai, fundador del desaparecido diario Apple Daily y ciudadano británico, cuya "liberación inmediata" reclama Londres.

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El documento también señala que las reformas legislativas de marzo ampliaron las facultades policiales para exigir contraseñas de dispositivos electrónicos, restringir desplazamientos y confiscar bienes en investigaciones relacionadas con la seguridad nacional.

El Reino Unido considera que China sigue incumpliendo la Declaración Conjunta de 1984, que contemplaba un elevado grado de autonomía para Hong Kong durante 50 años tras su devolución, mientras que Pekín defiende que el territorio disfruta de estabilidad bajo el principio de 'un país, dos sistemas'.