Perú declara días no laborables en Lima y otras regiones del país por la visita del papa

La medida se aplicará para el sector público y privado, en este caso con un previo acuerdo entre el empleador y los trabajadores, con el objetivo de "otorgar facilidades" a las personas que quieran asistir a los eventos papales "y seguir de cerca el desarrollo de las actividades del Sumo Pontífice".

De acuerdo con el decreto, las jornadas no laborables se aplicarán en Lima y la provincia del Callao, anexa a la capital peruana, desde las 13.00 hora local hasta la medianoche de los días 11 y 12 de noviembre, y durante todo el 16 de noviembre.

Además, el 13 y 14 de noviembre se hará lo mismo en las regiones norteñas de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, mientras que el 15 de noviembre se hará en la región del Cuzco y en la amazónica de Ucayali, aunque en estas localidades se aplicará solo para el sector privado.

El decreto, que fue suscrito por la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Trabajo, Juan Sheput, sostuvo que la visita del papa "constituye un acontecimiento de especial trascendencia para el país, por su significado espiritual, histórico y social para el pueblo peruano".

Destacó, además, que León XIV "es de nacionalidad peruana y mantiene una profunda vinculación personal y pastoral con el Perú, donde ha laborado por varias décadas".

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Aunque Fujimori informó el pasado miércoles que su Gobierno aún no tiene "una opinión final" del Vaticano sobre la visita del papa al país, tras la operación por un cáncer de pulmón a la que fue sometido el pontífice, tanto las autoridades políticas como religiosas dan por hecho que el viaje será confirmado en los próximos días.

El pasado lunes, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, informó que una misión de avanzada del Vaticano, que coordina la visita del papa, volverá al país este 26 de octubre.

León XIV, de nacionalidad estadounidense y peruana, tiene programado realizar del 6 al 16 de noviembre su primera gira por América Latina, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú.

Perú ocupa la segunda mitad del viaje, al estar previsto un total de seis días para visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en lo que supondrá su reencuentro con el país que marcó su vida apostólica al haber vivido más de 20 años en él, en los que pasó de ser misionero a obispo, además de obtener la nacionalidad en agosto de 2015.