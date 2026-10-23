Petróleo de Texas sube 3,8 %, hasta 103,27 dólares, por temor a escalada en Oriente Medio

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, de referencia en Estados Unidos, sumaron 3,80 dólares respecto al cierre anterior.

En el conjunto de la semana, el crudo estadounidense se revaloriza en torno al 2 %, principalmente por el temor a la prolongación del conflicto entre EE.UU. e Irán y sus consecuencias en el mercado energético.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, reconoció este viernes al diario Financial Times que su país podría seguir dentro de un año en una situación de bloqueo con Irán, sin haber alcanzado un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

Tanto el presidente estadounidense, Donald Trump, como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, han reiterado sus amenazas de lanzar una nueva ofensiva contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que tendrán lugar el 3 de noviembre.

El comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, dijo ayer que el país persa está preparado para una "guerra asimétrica" con drones y otros sistemas que no usan tripulación, según la agencia Tasnim.

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Mientras, Arabia Saudí aseguró este viernes haber interceptado un misil balístico lanzado por los rebeldes hutíes del Yemen contra Riad y activó alertas de peligro en varias ciudades del país, en medio de la creciente tensión regional.

El jueves, los hutíes reivindicaron una serie de ataques realizados durante los dos días anteriores contra la sede del Ministerio de Defensa saudí, instalaciones de la petrolera estatal Saudi Aramco y los aeropuertos internacionales de Abha y Dammam.

Según datos de la firma de análisis Kpler citados por el Wall Street Journal, los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz permanecen un 26 % por debajo de los niveles anteriores a la guerra, con una media de 12,65 millones de barriles diarios en los últimos siete días, frente a una referencia de 17,15 millones.

El diario The New York Times informó el miércoles de que Estados Unidos e Israel han elaborado planes específicos para llevar a cabo nuevos ataques contra Irán después de las elecciones, y Trump dijo a la prensa que "algo, de una manera u otra" puede "ocurrir pronto".

En el plano doméstico, el Gobierno de EE.UU. reportó una caída semanal en las reservas de crudo comerciales, de 3,1 millones de barriles, lo que presionó el precio al alza.