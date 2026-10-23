Planta química se incendia al pie de los Urales tras ataque de drones ucranianos

Según el medio, se trata de la fabrica 'Azot' perteneciente a 'Uraljim', un importante productor de fertilizantes minerales.

Esta planta se dedica a la producción de amoniaco, ácido nítrico, nitratos de amonio y de potasio, urea, sales de nitrito y nitrato, y otros productos químicos, algunos de ellos utilizados para la producción de explosivos.

El incendio en 'Azot' fue confirmado por el canal de Telegram ucraniano Exilenova+ y residentes de la localidad cercana a la planta.

Las autoridades locales aún no han comentado el posible ataque a 'Azot', pero reportaron el derribo de drones ucranianos.

Debido al ataque el aeropuerto local interrumpió sus operaciones, más de 20 vuelos fueron pospuestos y 4 cancelados.

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Según el Ministerio de Defensa, durante las últimas 12 horas las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 433 drones ucranianos de ala fija" sobre 20 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.