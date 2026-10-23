Polonia cifra en más de 3.800 millones de euros el coste de una base permanente de EE.UU.

En una entrevista con el portal económico WNP.pl, el ministro Kosiniak-Kamysz señaló que el coste de ubicar la base en Polonia, "definitivamente, será más de 15.000 millones de zlotys (3.800 millones de euros), pero dependerá del nivel de implicación de Estados Unidos".

Kosiniak-Kamysz mostró la disposición de su país para acelerar el proceso para establecer la base de Estados Unidos.

"Estamos listos. Tenemos varios lugares preparados, estamos dispuestos a construir las infraestructuras y ya hemos asegurado los fondos", dijo.

Kosiniak-Kamysz explicó que, además de la base militar estadounidense, la otra "decisión importante crucial para nuestra defensa" es "la transferencia a Europa de capacidades de producción de misiles Patriot", en referencia al sistema PAC-3 MSE, el interceptor más avanzado, cuya producción europea sigue pendiente de EE.UU.

El ministro aseguró que la instalación de una base estadounidense "sería construir una ciudad nueva con viviendas, escuelas y servicios", y confirmó que las cuatro posibles ubicaciones evaluadas -todas ellas al oeste del río Vístula, por decisión de Washington- son Breslavia, Poznań, Bydgoszcz y Szczecin.

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Kosiniak-Kamysz añadió que en noviembre el Pentágono recibirá los informes técnicos y en diciembre de 2026 la Casa Blanca tomará la decisión final.

Las negociaciones sobre la base de EE.UU. cobraron impulso el 3 de junio de 2026, cuando Kosiniak-Kamysz envió una propuesta formal al secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, tras la promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar 5.000 tropas adicionales a Polonia.

Posteriormente, el 23 de septiembre de 2026, el presidente polaco, Karol Nawrocki, afirmó que el proyecto "Fort Trump" estaba "confirmado" tras la visita de consultores estadounidenses para seleccionar el estado de las infraestructuras en Polonia.

El nombre "Fort Trump" fue sugerido originalmente en 2018 por el anterior presidente polaco, Andrzej Duda.

Según declaró el pasado 2 de octubre el viceministro de Defensa polaco, Cezary Tomczyk, actualmente hay unas 7.000 tropas estadounidenses en Polonia.