Prensa extranjera en Israel "alarmada" por publicaciones contra fotógrafo de AFP en Hebrón

En un comunicado, la asociación -que representa a cientos de periodistas medios internacionales que trabajan en Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza- se refiere a informaciones publicadas este viernes por, entre otros, la cadena pública israelí Kan y el periódico Ynet (el más leído del país) en las que, citando una fuente militar anónima, sugieren que el fotoperiodista que captó el tiroteo sabía de antemano del ataque.

"La FPA se muestra profundamente alarmada por informaciones aparecidas en los medios —que citan a fuentes anónimas del Ejército—, las cuales sugieren que un fotógrafo de la AFP tenía conocimiento previo del ataque ocurrido el viernes en Hebrón. Esto es totalmente falso", dice la organización periodística en un comunicado.

Y añade que "se trata de un profesional con una larga trayectoria que se dirigía a realizar otro encargo y que, en el ejercicio de sus funciones profesionales, documentó lo que presenció".

"Cualquier insinuación en sentido contrario carece de fundamento, resulta incendiaria y pone en peligro a los periodistas que trabajan para mantener al mundo informado", añade.

Según lo publicado en el diario Ynet, "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) examinarán la versión del fotógrafo sobre si su presencia allí fue casual o si recibió información previa sobre el ataque".