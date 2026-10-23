Registrados varios seísmos al norte de Sicilia (Italia) con magnitudes de hasta 5,5

El seísmo principal se registró a las 12:19 hora local (10:19 GMT), a unos 9 kilómetros de profundidad, al noroeste de las islas Eolias, según informó el Instituto Nacional de Geofísica y Volcanología (INGV).

El temblor formó parte de un enjambre sísmico registrado durante la mañana en la misma zona, con magnitudes de entre 2,0 y 5,5 y profundidades de entre 8 y 32 kilómetros.

Entre los episodios más destacados figura un seísmo de magnitud 4,3 registrado a las 11:51 hora local (9:51 GMT), a 24 kilómetros de profundidad, seguido del terremoto principal de magnitud 5,5 y de otro temblor de magnitud 4,0 a las 12:24 hora local (10:24 GMT), a 8 kilómetros de profundidad.

Las sacudidas se sintieron con intensidad en Palermo y en otros municipios de la provincia, donde las clases se suspendieron temporalmente y se evacuaron los centros educativos por precaución.

Por el momento, las autoridades locales no han informado de víctimas ni de daños materiales.