Video: Rescatan a mujer secuestrada en Ecuador, en medio de tiroteo en la selva

En una intensa operación desplegada en una densa zona selvática, la Policía Nacional de Ecuador logró rescatar con vida a una mujer que había sido secuestrada en la ciudad de Portoviejo.

Los captores, vinculados a la banda criminal “Los G200”, exigían la suma de 300.000 dólares a la familia para otorgar su liberación.

Imágenes difundidas del procedimiento captaron los momentos de alta tensión vividos por las fuerzas tácticas durante la incursión en la selva.

En los registros audiovisuales se observa a los efectivos abriéndose paso entre la tupida vegetación mientras intercambian disparos en plena persecución contra los integrantes del grupo delictivo.

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Liberación, capturas y menores aislados

Tras neutralizar la amenaza y asegurar el perímetro en el frondoso bosque, los oficiales localizaron a la víctima en el sitio donde permanecía en cautiverio.

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Al ser alcanzada por los agentes para su resguardo, la mujer se derrumbó en lágrimas antes de ser puesta a salvo y trasladada para recibir atención médica y reunirse con sus allegados.

Como resultado del despliegue policial, la fuerza de seguridad logró la captura de siete sujetos pertenecientes a la agrupación “Los G200”. Además, en el mismo operativo cuatro menores de edad fueron aislados por los efectivos intervinientes.

Tanto los detenidos como los menores y los elementos incautados durante el procedimiento quedaron a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones y las acciones judiciales correspondientes.