Rusia ataca instalaciones energéticas y viviendas en la región ucraniana de Zitomir

Rusia ataca instalaciones energéticas y viviendas en la región ucraniana de Zitomir

Berlín, 23 oct (EFE).- Las fuerzas rusas atacaron instalaciones energéticas y edificios residenciales en la región de Zitomir, al oeste de Kiev, durante la noche del 23 de octubre sin que se reportasen muertos ni heridos, informó el jefe de la Administración Militar, Vitali Bunechko, través de Facebook.