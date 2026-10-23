Rusia critica exclusión de Sudáfrica del G20 e imposición de Polonia

"Las fricciones internas en este foro solo se incrementan. Pongamos como ejemplo la actual exclusión de Sudáfrica, que de por sí es absurda y socava los principios básicos del G20, que presuponen en consenso y colegialidad", aseveró a la agencia rusa Interfax.

Indicó que lo mismo sucede con la imposición de Polonia como "nuevo miembro potencial" del G20, que representaría los puntos de vista de Europa Central y Oriental.

"Los argumentos a favor (de la inclusión de Polonia) provienen de países que en su mayoría son miembros de la Unión Europea o aspiran a integrarla", sostuvo.

Según Berdíev, esto prueba que Bruselas, pese a que la UE cuenta con representantes en el G20, "no habla en nombre de todos los integrantes del grupo, sino de su 'pseudo núcleo' que se considera a sí mismo el dueño de la eurointegración: Berlín y París".

Estados Unidos anunció en diciembre de 2025 que no invitará al gobierno sudafricano a participar en el G20 que organizará en 2026 en Miami, tras acusarlo de obstruir las negociaciones del foro durante su presidencia este año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la actuación de Pretoria "manchó fundamentalmente la reputación del G20".

Además, denunció que el Congreso Nacional Africano (CNA), partido gobernante en Sudáfrica, impulsó una agenda "de rencor, división y radicalismo" centrada en cambio climático, diversidad e inclusión, y que ignoró las objeciones de Estados Unidos a los comunicados oficiales.

También acusó a Sudáfrica de bloquear aportes de otros países, divulgar información confidencial y descartar cualquier intento de negociación de buena fe.

Por contra, Estados Unidos invitó a Polonia a participar en la cumbre de líderes de Miami en diciembre.

Los defensores de esta propuesta alegan que el PIB de este país ya supera el billón de dólares, mientras que sus detractores denuncian el abultado déficit público que la Comisión Europea (CE) proyecta en el 6,5 % del PIB polaco para 2026 y en el 6,3 % para 2027, y una deuda pública que rozará el 64,5 % y del 68,3 % del PIB, respectivamente.