Rusia declara "agente extranjero" al redactor jefe de 'Eco', medio sucesor de Eco de Moscú

El ministerio asegura que Kurnikov participó en la creación y difusión de material procedente de otros agentes extranjeros y de organizaciones consideradas indeseables en Rusia.
Además, según la misma fuente, Kurnikov, que reside en el extranjero, criticó las acciones de Rusia en Ucrania y difundió información falsa sobre las decisiones y políticas de las autoridades rusas.
El medio digital 'Eco' fue creado en el extranjero en otoño de 2022 por los antiguos empleados del legendario 'Eco de Moscú".