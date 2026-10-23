Mundo
23 de octubre de 2026 - 11:45

Rusia declara "agente extranjero" al redactor jefe de 'Eco', medio sucesor de Eco de Moscú

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Moscú, 23 oct (EFE).- El redactor jefe del medio 'Eco', Maxim Kurnikov, ha sido declarado 'agente extranjero' por las autoridades rusas, según indica este viernes el registro digital del Ministerio de Justicia.

Por EFE
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El ministerio asegura que Kurnikov participó en la creación y difusión de material procedente de otros agentes extranjeros y de organizaciones consideradas indeseables en Rusia.

Además, según la misma fuente, Kurnikov, que reside en el extranjero, criticó las acciones de Rusia en Ucrania y difundió información falsa sobre las decisiones y políticas de las autoridades rusas.

El medio digital 'Eco' fue creado en el extranjero en otoño de 2022 por los antiguos empleados del legendario 'Eco de Moscú".