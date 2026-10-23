Rusia echa a andar nuevo registro que restringe derechos de emigrantes políticos

Se trata de un registro del Ministerio de Justicia en el que son incluidos opositores exiliados contra los que se aplican "medidas restrictivas temporales".
Actualmente, en la lista se encuentran doce personas, entre ellas, el opositor y antiguo magnate ruso Mijaíl Jodorkovsti, así como la conocida politóloga Ekaterina Shulman.
La ley priva a los emigrantes políticos del derecho a obtener pasaporte en el extranjero, registrar su matrimonio en misiones diplomáticas y, en general, recibir cualquier servicio consular.
Además, la norma prohíbe a los emigrantes críticos con el poder en Rusia a disponer de fondos y propiedades en su país natal.
El nuevo registro incluye a exiliados que han sido condenadas en virtud de cualquier artículo del Código Penal o han recibido penas administrativas que no han cumplido.